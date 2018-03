Christian Ronig : Ο Γερμανός τραγουδιστής που τραγουδάει λαϊκά και ρεμπέτικα στα αγγλικά

O Christian Ronig (Κρίστιαν Ρόνιγκ), είναι η αποκάλυψη της χρονιάς!

Ενας Γερμανός μουσικός που ήρθε πριν λίγα χρόνια σε επαφή με την ελληνική μουσική και την αγάπησε τόσο, που θέλησε να μεταφράσει μερικά από τα τραγούδια που του άρεσαν στα αγγλικά και τα γερμανικά.

Το αποτέλεσμα είναι το album “Greece is mine”, που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό από τη Violins productions.

Ανάμεσα στις διασκευές του, δύο τραγούδια που έκαναν τρομερή εντύπωση στο ραδιόφωνο: το «Μινόρε της αυγής» που έγινε “Morning in c minor” και το «Όταν χαράζει» του Θανάση Παπακωνσταντίνου, που έγινε “Before the day breaks”.

Οι απίστευτα θετικές αντιδράσεις του κοινού και των δημοσιογράφων, έκαναν τον Christian Ronig τον πιο ξεχωριστό τραγουδιστή της χρονιάς.