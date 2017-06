Μουσική στον Κήπο της Πειραιώς 260

Συναυλίες που ενώνουν την ελληνική μουσική με τις μουσικές του κόσμου, αλλά και πρωτότυπα ελληνικά σχήματα έρχονται στον Κήπο της Πειραιώς 260 αυτό το καλοκαίρι.

Στo πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και φέτος ο Κήπος της Πειραιώς 260 θα γεμίσει μελωδίες, με ιδιαίτερες συναυλίες που ενώνουν την ελληνική μουσική με τις μουσικές του κόσμου, αλλά και πρωτότυπα ελληνικά σχήματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πολυσυλλεκτικές μουσικές παραγωγές του Τρίτου Προγράμματος της EΡΤ που γίνονται σε συνεργασία με το Φεστιβάλ. Παραγωγοί του σταθμού επιμελούνται ξεχωριστές παραστάσεις που θα μεταδίδονται ταυτόχρονα από το κρατικό ραδιόφωνο.

Το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ

Ο Δαυίδ Ναχμίας ξεκινάει το αφιέρωμα στις 12 Ιουνίου με την παράσταση Στον καιρό της Αθήνας. Με έντονο νοσταλγικό χαρακτήρα για μια παλιά Αθήνα, κάνει μια αναδρομή στα ξεχασμένα και παραγνωρισμένα τραγούδια του 20ού αιώνα από Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές όπως ο Αττίκ, ο Χαιρόπουλος, ο Σουγιούλ, η Δανάη, η Βέμπο και ο Γούναρης. Θα ακουστούν διασκευές τους αλλά και πρωτότυπα τραγούδια από ένα πλούσιο ρεπερτόριο που περιλαμβάνει τάνγκο, φοξ τροτ, σουίνγκ και βαλς.

Στις 22 και 23 Ιουνίου η ελληνική τζαζ έχει την τιμητική της στο Jazz in the City Sessions, έναν διήμερο μουσικό μαραθώνιο που επιμελείται ο Δημήτρης Τρίκας. Στόχο του έχει να δείξει την εξέλιξη και την πολυπολιτισμικότητα της εγχώριας σκηνής τα τελευταία χρόνια. Συμμετέχουν έξι από τα πιο γνωστά και αγαπημένα σχήματα της εγχώριας σκηνής, οι Next Step Quintet, George Kontrafouris Trio και Χάρης Λαμπράκης Quartet, αλλά και τα σύνολα Adedeji Adetayo Presents Afreekanism, Ziad Rajab Trio και Haig Yazdjian Quartet με διεθνείς μουσικούς που τα τελευταία χρόνια ζουν και δημιουργούν εδώ.

Το Τρίτο Πρόγραμμα ολοκληρώνει τις εκδηλώσεις του στις 25 Ιουνίου μέσα σε παραμυθένιο κλίμα. Ο Χώρος Β της Πειραιώς θα μεταμορφωθεί σε έναν μυθικό κόσμο του μπαρόκ όπου κατοικούν νύμφες, ξωτικά, νεράιδες και ποιμένες, σε μια μουσική παράσταση με αφηγήσεις της Τζουλιέττας Καρόρη σε συνεργασία με το σύνολο παλαιάς μουσικής Ex Silentio.

Τα υπόλοιπα

Στις 6 Ιουνίου οι Quarderinas, το γυναικείο γκρουπ της Ανδριάνας Μπάμπαλη, μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι Από τη Δύση ως την Άπω Ανατολή με παραδοσιακά τραγούδια αλλά και γνωστές επιτυχίες της δημοφιλούς τραγουδίστριας. Μία μέρα μετά, η Νίνα Λοτσάρη μαζί με τους Opera Chaotique παρουσιάζουν το Καμπαρέ Τρούμπα και μας μεταφέρουν στο παρελθόν και σε διάφορα λιμάνια του κόσμου με διάσημες διασκευές και κινηματογραφική διάθεση.

Στις 11 Ιουνίου οι String Demons, τα «δαιμόνια» αδέρφια των εγχόρδων Κωνσταντίνος και Λυδία Μπουντούνη, παντρεύουν με μοναδικό στυλ το χέβι μέταλ με την κλασική μουσική και την παράδοση με το ροκ και παρουσιάζουν το Athens Demon Concert, ένα κονσέρτο τελείως διαφορετικό απ' ό,τι έχουμε συνηθίσει έως τώρα.

Στις 14 Ιουνίου οι Τακίμ προσλαμβάνουν τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Πετρολούκα Χαλκιάστο δυναμικό τους για τις ανάγκες της παράστασης Γιατί, γλυκό μου sweet heart / Τζαζ και χιτζάζ: Από το Έλις Άιλαντ στο Σικάγοκαι θυμούνται τους πρώτους Έλληνες μετανάστες στην Αμερική και τις ενδιαφέρουσες μουσικές μείξεις που συνέβησαν όταν το ζεϊμπέκικο και ο καρσιλαμάς ενώθηκαν με την τζαζ και τις οπερέτες.

Το ίδιο όμως επιχειρεί και το Homesickness Blues του Κώστα Βόμβολου σε σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση. Για δύο βραδιές, στις 2 και 3 Ιουλίου, «ζωντανεύουν» οι πρώτες ηχογραφήσεις που έκαναν οι Έλληνες στην Αμερική και με αυτό τον τρόπο ρίχνει αυλαία ο Κήπος της Πειραιώς 260 και μας εύχεται καλό καλοκαίρι.