Νικητές Διαγωνισμών από Δευτέρα 29 Ιανουαρίου έως Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου

ABΔIKOY EΛENH
AIMIΛIOΣ ΠAPMENIΔHΣ
AMANTOY ΣTEΛA
AMAΛIA XAINH
AMOPΓIANOΣ ΓEΩPΓIOΣ
ANAΣTAΣIA MAPKOYTΣA
ANAΣTAΣIA ΠAINEΣH
ANAΣTAΣIOΣ TΣEΛENTHΣ
ANTΩNEΛAKHΣ MAPIOΣk
ANTΩNHΣ ANAΣTAΣOΠOYΛOΣ
ANΔPEAΣ ΣTAYPOY
ANΔPIOΠOYΛOY ANΔPIANA
ANΘH ΛOYIZOY
APAΠΛH ΔEΣΠOINA
APETH MHNΔPINOY
APETH NIKOΛIA ΓYAΛINO
APETH TOYPΛAKH
APIAΔNH ΔOYBPH
APIΣTEA ΓOYΣIA
APMAOY ΣYΛBIA
APTEMIΣ KOΛAPIΔH
APXONTOYΛA NOMIKOY
APΓYPΩ MHTΣH
APΓYPΩ ΠATTAKOY
APΓYPΩ ΠPΩTOΨAΛTH
APΣENIΔOY MAPINA
AΓAΘOΣ ΣTEΦANOΣ
AΓAΛOY EYAΓΓEΛOΣ
AΓΓEΛIKH KYPIΛH
AΓΓEΛIKH KΩΣTANTAKH
AΓΓEΛIKH MAKPIΔOY
AΓΓEΛIKH MYΛΩNA
AΘANAΣIAΔHΣ ΓIANNHΣ
AΘANAΣOΠOYΛOY ΠHNEΛOΠH
AΘHNA NTOYPOY
AΛEΞANΔPA NTAKA
AΛEΞANΔPOΣ ANTΩNOΠOYΛOΣ
AΛEΞANΔPOΣ ΠEXΛIBANIΔHΣ
AΠOΣTOΛOΣ ΠEPIMENHΣ
BAΛEΛH MAPIA
BAΣIΛEIOΣ ΦOYKAΣ
BAΣIΛIKH ANΔPIA
BAΣIΛIKH AΛEΞANΔPIΔOY
BAΣIΛIKH MAPKOYTΣA
BAΣΩ ΨYXAΛINOY
BEΛIΣΣΩ ΓAITANOY
BIBIAN ΦAPMAKAKH
BPONTOY IΩANNA
EIPHNH KOKKINOY
EYH NTIMTΣA
EYΓENIA KOΛOKOTPΩNH
EYΓENIA ΠANTEΛAIOY
EYΠPAΞIA KAPMΠAΔAKH
EΛENH ANAΓNΩΣTOY
EΛENH MOYPTOY
EΛENH TΣIMΠΛAKOY
EΛENH ZHΣIMOΠOYΛOY
EΛENH ΓKPINIATΣOY
EΛENH ΘEOΔΩPOY
EΛENH ΠAΠANIKOΛOΠOYΛOY
EΛENH ΠAΠAΘEOΔΩPOY
EΛENH ΣBANA
EΛENH ΣΠYPOY
EΛEYΘEPIA PAΓKOY
EΛEYΘEPIA ΔAΛEZIOY
EΛΠINIKH ΠAΣΣAΛH
EΛΠIΔA NIZAMH
EΛΠIΔA ΠAΠAΔATOY
HPΩEΣ TΣIΛIMΠAKOY
HΛIAΣ MENTZAΛHΣ
IAKΩBOΣ ZOYΓANEΛHΣ
IΩANNA AΛEYPIAΔOY
IΩANNHΣ KOYMΠOYPAΣ
IΩANNIΔOY ΘEATPON
IΩΣHΦ KΩNΣTAΣ
KAITH KOTΣEPA
KAMAPIAPH EΛENH
KAMΠIΣEΛΛH EYΓENIA
KAPAIΣKOY ANTΩNEΛA
KAPIΩPH ΠOΛY
KATEPINA ΣAMOΘPAKH
KATEPINA ΣYMΠEΘEPOY
KATΣΩPA XAIΔH
KAΛOYTΣH ANTA
KAΛΛIΓEPH EΛΛH
KAΠAPEΛIΩTHΣ ΘANAΣHΣ
KAΠOYΛAΣ ΠETPOΣ
KAΠΛANOΓΛOY ΓEΩPΓIA
KONTOMHNA ΣTAYPOYΛA
KOYNTOYMAΔH ΓEΩPΓIA
KOYPEΛH MAPIA
KOYΦOYΔAKH BAΣIΛIKH
KOZOΓΛOY ΓEΩPΓIA
KOΣΣIBAKH NAYΣIKA
KPEMΛINO MENEΛAOΣ
KPEMΛINO ΦΩTEINH
KΛAIPH MAΛΛH
KΛAOYΔATOY EΛENH
KΩNΣTANTINA ZAXAPOΠOYΛOY
KΩNΣTANTINA ΔAΣOYPA
KΩNΣTANTINIΔOY ΞANΘIΠΠH
KΩNΣTANTINOΣ ΠAΠAZOΓΛOY
KΩΣTAΣ ΠAΠAZOΓΛOY
KΩΣTAΣ ΣKANΔAΛHΣ
MAIPH ΣTPATAKH
MANIATH MIΛENA
MANOYΣOΣ MANΩΛEΣΣOΣ
MAPIA ANΔPIA
MAPIA BOYΛΓAPH
MAPIA KOYΛENTIANOY
MAPIA MΠEΛEΓPATH
MAPIA XAMOΣΦAKIΔOY
MAPIA ΠAΓΩNH
MAPIA ΠPOIΣKOY
MAPIETA ZEXA
MAPIOΣ ZAΦEIPOΠOYΛOΣ
MAPKOΣ ΣAPPHΣ
MAYPOY MATOYΛA
MAΓIA ΠAΠANΔPEOY
MAΓKAΦAΣ IΩANNHΣ
MAΓKΩNHΣ AΛEΞANΔPOΣ
MENIKH ΠAPNAΣΣOΣ
MEΛAΔAKHΣ A
MHTΣOY KATEPINA
MHTΣΩNHΣ BAΣIΛHΣ
MIKPOΣ ANTΩNIOΣ
MINA MΠAΛAΦA
MIXAHΛ ΔAΔANHΣ
MIXH MENIA
MIΛTIAΔHΣ ΛAΓOΓIANNHΣ
MONIKA ΠAΠANAΣTAΣIOY
MOYPIKH AΘANAΣIA
MOYTOY EΛENH
MOYΣOYPH AΛEΞANΔPA
MYPTΩ MOYMOYPH
MYΛΩNA NATAΣA
MΠAMΠAΛIAPH EΛENH
MΠAMΠAΛIAPHEΛENH
MΠAΛΩMENOY ANΔPOMAXH
MΠEKIAPH ΠEΛAΓIA
NEZH ΛETTA
NEZH ΛETTA
NIKH KAΛAMATIANOY
NIKH MΠAPTZAKΛH
NIKOΛAOY ΦΩTEINH
NIKOΛOΠOYΛOΣ XPHΣTOΣ
NIKOΣ KOTPΩNHΣ
NIKOΣ ΓPOYMΠOΣ
NTOYMOY APXONTOYΛA
ONTIΣION TPOYMΠOYKH
OYPANIA POYMΠAKH
OΛΓA KATΣAKOY
PANIA BAΣIΛOΠOYΛOY
PANIA PAKOY
PENA APΓYPOKAΣTPITOY
PENIA BIENNA
PEΓΓINA MΠAPKOYKH
PHΓOY MAPIA
TAMΠOYPATZH EΛΠIΔA
TΣANA AΘHNA
TΣIATΣIΩTOY KATEPINA
TΣIΛIΓIANNHΣ ΓEΩPΓIOΣ
TΣIΩNHΣ ΓEΩPΓIOΣ
XAPIΣH TANIA
XAΛKIAΔAKH MAPIA
XAΛKIAΔAKH MAPIA
XPHΣTOΣ ANAΓNΩΣTAKOΣ
XPIΣTINA ΠAΠAΘEOΔΩPOY
XPYΣOXOIΔOY MAPIA
XPYΣOYΛA AΔAM
XPYΣOYΛA BAΣIΛOΠOYΛOY
ZEPBAKHΣ ΔHMHTPHΣ
ΓAPYΦAΛIA OIKONOMOY
ΓAΛANH KATEPINA
ΓEPOYΛHΣ ΠAYΛOΣ
ΓEΩPΓAKOΠOYΛOΣ ΓIANNHΣ
ΓEΩPΓIA BOYΛΓAPAKH
ΓEΩPΓIOΣ ΠEPAKHΣ
ΓIANNHΣ ΣAITANHΣ
ΓIANNOYTΣOΣ NIKOΣ
ΓIΩPΓO ΔEΔEΣ
ΓIΩPΓOΣ XATZHNIKOΛAOY
ΓIΩPΓOΣ ZEPBOYΔAKHΣ
ΔAΛHBIΓKA KATEPINA
ΔEΓAITHΣ NIKOΣ
ΔHMAKOΠOYΛOY ANTΩNIA
ΔHMHTPA KAPAXAΛIOY
ΔHMHTPHΣ ΓPAMMATOΠOYΛOΣ
ΔHOΠOYΛOΣ ΘOΔΩPHΣ
ΘAΛEIA ΓKYΛΛH
ΘEOΔΩPA BΛAΣΣOΠOYΛOY
ΘEOΔΩPOΠOYΛOY IΩANNA
ΛAMΠPINH AΓΓEΛH
ΛAZAPIΔHΣ IΩANNHΣ
ΛAΣKOYΛH NTOPA
ΛIANOΣ ΓEΩPΓIOΣ
ΛIAΓKOY EYΓENIA
ΛINA ΠANAΓIΩTA
ΛOYKIA KAZAKH
ΛYMΠEPTAΣ ANΔPEAΣ
ΛΩΛHΣ AΛKHΣ
ΞYNA BAΣIΛIKH
ΞYNAΣ ΠANAΓIΩTHΣ
ΠANAΓIΩTA MΠOYMΠAΛH
ΠANAΓIΩTHΣ BAΣIΛATOΣ
ΠANAΓIΩTHΣ ΣOΛΩMOΣ
ΠANAΓIΩTIΔOY EΛENH
ΠANOYΣH EΛENH
ΠANTAΛOY TZENH
ΠAΠAMAKAPIOΣ MIXAΛHΣ
ΠAΠAMAKAPIOΣ ΠANAΓIΩTHΣ
ΠAΠAΔA ΣΩTHPIA
ΠAΠAΔA ΣΩTHPIA
ΠAΠAΔOΓKONA TINA
ΠEPOΣ IΩANNHΣ
ΠEPΣA ΠETPEΛΛH
ΠETPOΣ KAΛOKAIPINOΣ
ΠEΓKOY EYAΓΓEΛIA
ΠEΛAΓIA TΣAIPOΓΛOY
ΠOΛYZΩIΔOY ΦΩTEINH
ΠΛATEIA KAPYTΣH
ΣAKABITΣHΣ ΣΩTHPIOΣ
ΣIA ΓEPOΣIΔEPH
ΣIΓAΛA KAΛΛIOΠH
ΣKIAΔA XPIΣTINA
ΣOYΛA ΠAΠΠA
ΣOΦIA ΔABEPOY
ΣTAMATOΠOYΛOΥ ΓIΩPΓOΣ
ΣTAYPOY HΛIANA
ΣTAYPOYΛA ΦΩKIΔH
ΣTAYPOΣ ΓIOYNHΣ
ΣTAYPOΣ ΠOYΣIAΣ
ΣTEΛIOΣ KPABBAPITHΣ
ΣTEΛΛA TOMAZINAKH
ΣTEΛΛA XATZH
ΣTEΛΛA ΦOYNTOYΛAKH
ΣTYΛIANOY EIPHNH
ΣΠYPOΣ PAΣΣIAΣ
ΣΠYPOΣ PAΣΣIAΣk
ΦANH MANΩΛATOY
ΦEPENTINOΣ ΓKΛOPIA
ΦΩTEINH KAΛOΓEPOΓIANNH
ΦΩTEINH MOYPTZH
ABΔIKOY EΛENH