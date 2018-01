Ο Θανάσης Βασιλόπουλος και το συμφωνικό σύνολο “Foux Ensemble” παρουσιάζουν την παράσταση “My Way”

“My way”

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου στο Παλλάς

Συμμετέχουν: Θανάσης Αλευράς, Μπέσυ Μάλφα, Μέμος Μπεγνής, Τάνια Τρύπη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στους καιρούς που ζούμε διαπιστώνουμε ολοένα και περισσότερο, ότι χρειαζόμαστε κοινά σημεία αναφοράς. Ένα τέτοιο σημείο είναι η μουσική μας παράδοση και ένας από τους εκφραστές της είναι ο κλαρινίστας Θανάσης Βασιλόπουλος. Σε μια σειρά παραστάσεων λοιπόν, με αφετηρία το ιστορικό θέατρο «ΠΑΛΛΑΣ» της Βουκουρεστίου, προτείνει την μουσική σύζευξη ανατολής και δύσης, παντρεύοντας το παραδοσιακό κλαρίνο με τους κομψούς ήχους των αμερικάνικων musicals και soundtracks.

Στο μαγικό αυτό ταξίδι, η συνοδεία των οργάνων από το συμφωνικό σύνολο “Foux ensemble” υπό την διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Ζαχαρίου, συμβάλλει στη δημιουργίαμιας ονειρικής μουσικής αναδρομής, εξυψώνοντας έτσι τον αέρινο ήχο από το κλαρίνο του Θανάση Βασιλόπουλου.

Η ερμηνεία των τραγουδιών τόσο από τον ελληνικό όσο και από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, επιλέχτηκε να γίνει από ανθρώπους που έχουν πρωταγωνιστήσει στο θέατρο. Έτσι οι Θανάσης Αλευράς, Μπέσυ Μάλφα, Μέμος Μπεγνής και Τάνια Τρύπη, αναλαμβάνουν αυτή τη φορά με τη φωνητική τους ικανότητα, να μας μαγέψουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως εδώ και χρόνια εντυπωσιάζουν κερδίζοντας τις κριτικές του κοινού, για τις ερμηνευτικές τους δεξιότητες.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα, το εμβληματικό "My Way" του Frank Sinatra, αποκτά μια μοναδική ταυτότητα από τον ιδιότυπο ήχο του Θανάση Βασιλόπουλου. Θα παιχτούν διασκευασμένα ορχηστρικά αλλά και θα ερμηνευτούν τραγούδια, όπως το βραβευμένο με Oscar "Chariots Of Fire", το αισιόδοξο "La Vita e Bella", το θεατρικό "Memories", το μυθικό και επίσης βραβευμένο με Oscar "The Godfather", το "Singing In The Rain", η μελωδία της "Φαίδρας", το "Χάρτινο το Φεγγαράκι" και πολλά άλλα.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Νίκος Σούλης

Ενορχήστρωση/Διεύθυνση ορχήστρας: Γιώργος Ζαχαρίου

Σχεδιασμός φωτισμών: Ελευθερία Ντεκώ

Πληροφορίες:

Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

Ώρα έναρξης: 21:00

Τηλέφωνο: 2103213100