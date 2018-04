Το διάσημο μιούζικαλ “Cats” έρχεται στην Αθήνα και στο “Θέατρον” του Ελληνικού Κόσμου

Το CATS έρχεται στην Ελλάδα

Στο "Θέατρον" Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος"

από τις 25 Απριλίου

Ένα από τα διασημότερα μιούζικαλ όλων των εποχών, τον Απρίλιο στην Αθήνα.

Οι «Γάτες» του Andrew Lloyd Webber, οι πρωταγωνιστές της μαγευτικής ποίησης του T.S. Eliot, θα τραγουδήσουν επιτέλους για πρώτη φορά στα ελληνικά.

Στο ρόλο της Grizabella η σπουδαία διεθνής Ελληνίδα σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου και στο ρόλο του Gus o καταξιωμένος ηθοποιός Κώστας Αρζόγλου.

Τo Cats βασίστηκε στο πανέξυπνο Old Possum's Book of Practical Cats του T. S.Eliot, του σπουδαίου θεατρικού συγγραφέα και μοντερνιστή ποιητή, που βραβεύτηκε με το Νόμπελ λογοτεχνίας το 1948.

Δημήτρης Μαλισσόβας, Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Αλέξιος Πρίφτης είναι η ελληνική dream team που ενώνει τις δυνάμεις της για να παρουσιάσει μία από τις μακροβιότερες επιτυχίες του μουσικού θεάτρου όλων των εποχών. Το έργο άφησε εποχή όταν πρωτοανέβηκε στο West End Του Λονδίνου το 1981. Το τραγούδι διαμάντι της παράστασης είναι φυσικά το Memory, μία μπαλάντα που πέρασε στην αιωνιότητα και εξαιτίας της ηχογράφησής της από την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ. Στην ελληνική παράσταση το τραγούδι θα ερμηνεύσει η περιζήτητη σε όλο τον κόσμο σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, που επέστρεψε πρόσφατα για να μείνει στην Ελλάδα μετά από σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη και ειδικότερα στη Γερμανία.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτούς τους στίχους;

Midnight

Not a sound from the pavement

Has the moon lost her memory

She is smiling alone

Memory

All alone in the moonlight

I can smile happy your days

(I can dream of the old days)

Life was beautiful then

Το Cats λέει την ιστορία μίας φυλής γατιών

τη νύχτα που αποφασίζουν ποια από αυτές θα ανέβει στον ουρανό

και θα επιστρέψει σε μία νέα ζωή.

Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber, που το 2018 έγινε 70 χρόνων και έχει στο βιογραφικό του 13 μιούζικαλ!

Το Cats και οι συντελεστές του έχουν κερδίσει αναρίθμητα βραβεία, ανάμεσά τους βραβείο Laurence Olivier και βραβείο Tony για το καλύτερο μιούζικαλ. Η λονδρέζικη παραγωγή παιζόταν χωρίς διακοπή επί 21 χρόνια, ενώ στο Broadway επί 18. Το 2016 το μιούζικαλ Cats έγινε το τέταρτο μακροβιότερο σόου στην ιστορία του Broadway και το έκτο στην ιστορία του West End.

Cats

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ: ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ

Στο ρόλο της Grizabella η Σόνια Θεοδωρίδου

Gus ο Κώστας Αρζόγλου

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ (ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ):

Ευγενία Λιάκου - Ιάσων Μανδηλάς - Πάνος Μαλικούρτης - Άρης Πλασκασοβίτης - Πάνος Παταγιάννης - Ίαν Στρατής - Κατερίνα Σούσουλα - Άννα Φιλιππάκη

και η Μαίρη Συνατσάκη

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ (ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ):

Έλενα Βακάλη - Μαρία Δελετζέ - Πάνος Δεσινιώτης - Δημήτρης Καράλης - Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου - Ντένια Λεβέντη - Άννα Μάγγου - Πάνος Μαλακός - Γιάννης Μανιατόπουλος - Γιώργος Μαντάς - Κυριάκος Σαλής - Αντώνης Σιδεράς - Στεφανία Σωτηροπούλου - Λίζι Σπαχή - Εύα Σταμάτη

Χορογραφίες: Θοδωρής Πανάς – Λίζα Μπάσοβα – Κωνσταντίνος Μακρυπίδης – Στεφανία Σωτηροπούλου

Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Κοστούμια: Διονύσης Κολποδίνος

Μακιγιάζ: Μake Up Lab by Yannis Marketakis

Hairstyling: Τρύφωνας Σαμαράς

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλης

Κινησιολογία: Άλκηστις Πολυχρόνη

Ήχος: Νίκος Χρονόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιώργος Σουλεϊμάν

Βοηθός Χορογράφου: Μαρία Βάθη

Graphic Designer: Κων/νος Γεωργαντάς

Φωτογραφίες αφίσας: Πάνος Γιαννακόπουλος

Trailer : Νίκος Οικονομίδης

Παραγωγή :

People Entertainment Group A.E.

Επικοινωνία/ Δημόσιες Σχέσεις:

PuRe public relations: Άννα Γιώτη giotianna@gmail.com 6946959419

INFO :

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 254 - ΤΑΥΡΟΣ 17778

ΤΗΛ. 2122540000

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.00

ΠΕΜΠΤΗ 21.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.00

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΣΑΚΟΣ 6988366796 -tickets@people.gr

(ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 11.00 - 20.00)