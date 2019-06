Αυτή την εβδομάδα, σε μια από τις ομορφότερες ταράτσες της πόλης

Ένας από τους πιο όμορφους θερινούς κινηματογράφους της πόλης, άνοιξε τις πόρτες του για τη σεζόν. Φέτος, ο Μελωδία 99.2 σάς περιμένει στην ταράτσα του Άνεσις.

Συντονιστείτε στον αέρα του Μελωδία για λεπτομέρειες και προσκλήσεις για όλες τις προβολές.

Την εβδομάδα 30 Μαΐου - 5 Ιουνίου, δείτε τις ταινίες Ma και Godzilla 2.

"Ma" (23.00)



Η βραβευμένη με Όσκαρ Οκτάβια Σπένσερ («Υπηρέτριες», «Αφανείς ηρωίδες», «Η μορφή του νερού») είναι η μοναχική Σου Αν, που μένει σε μια ήσυχη πόλη του Οχάιο. Όταν η έφηβη Μάγκι (Νταϊάν Σίλβερς, "Glass") της ζητάει να αγοράσει αλκοόλ για εκείνη και την παρέα της, η Σου Αν βρίσκει την ευκαιρία να κάνει… νέους φίλους. Και έτσι παραχωρεί στα παιδιά το υπόγειο του σπιτιού της έτσι ώστε να είναι ασφαλή και να μην οδηγούν υπό την επήρεια του αλκοόλ. Όμως υπάρχουν και κάποιοι κανόνες: Ένα από τα παιδιά πρέπει να παραμείνει νηφάλιο. Δεν πρέπει να βλασφημούν. Δεν πρέπει να ανέβουν στον επάνω όροφο. Και πρέπει να την φωνάζουν «Mα». Σταδιακά η φιλοξενία της Ma αρχίζει να γίνεται εμμονή και αυτό που αρχικά φάνταζε ως το τέλειο εφηβικό όνειρο αρχίζει να γίνεται εφιάλτης. Το σπίτι της Mα μεταμορφώνεται από το καλύτερο μέρος της πόλης, στο χειρότερο μέρος της Γης!

Σκηνοθεσία: Τέιτ Τέιλορ

Ηθοποιοί: Οκτάβια Σπένσερ, Τζούλιετ Λιούις, Νταιάνα Σίλβερς, Λουκ Έβανς, ΜακΚέιλι Μίλερ

Διάρκεια: 99 λεπτά

Είδος ταινίας: ΘΡΙΛΕΡ

ΓΚΟΤΖΙΛΑ ΙΙ: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ (20:45)

Σε συνέχεια της παγκόσμιας επιτυχίας του “Godzilla” and “Kong: Skull Island” έρχεται η επόμενη: ΓΚΟΤΖΙΛΑ ΙΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ, από την Warner Bros. Pictures και την Legendary Pictures. Πρόκειται για μία επική περιπέτεια που φέρνει αντιμέτωπο τον Γκοτζίλα με μερικά από τα πιο γνωστά τέρατα της ιστορίας. Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει κάνει ο Μάικλ Ντάουερτι (“Krampus”) και πρωταγωνιστούν οι υποψήφιοι για Όσκαρ Βέρα Φαρμίγκα (“Up in the Air,” “The Conjuring”) και οι Κεν Γουατανάμπι (“The Last Samurai”) και Σάλι Χόκινς (“Blue Jasmine”), που ξαναπαίρνουν τους γνωστούς τους ρόλους από την πρώτη ταινία. Επίσης, παίζουν οι Κάιλ Τσάντλερ (“The Wolf of Wall Street,” “Manchester by the Sea”); Μίλι Μπόμπι Μπράουν (“Stranger Things”)- στον πρώτο της ρόλο σε ταινία μεγάλου μήκους; Μπράντλεϊ Γουίτφορντ (“Get Out”); Τόμας Μίντλντιτς (HBO/ “Silicon Valley”); Τσαρλς Ντανς (HBO/ «Game of Thrones»); Ο Σι Τζάκσον Τζούνιορ (“Straight Outta Compton”); Αίσα Χιντς (“Star Trek Into Darkness”) και η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Ζανγκ Ζιγί (“Memoirs of a Geisha,” “Crouching Tiger, Hidden Dragon”).

Στο ΓΚΟΤΖΙΛΑ ΙΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ παρακολουθούμε τις προσπάθειες της Monarch, μιας κρυφής ζωολογικής ομάδας που παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη και τη δράση μυθικών πλασμάτων που ζουν στο βυθό της θάλασσας. Ανάμεσα σε αυτά, είναι ο Godzilla που θα επιστρατευτεί και πάλι υπέρ της ανθρωπότητας, καθώς θα αντιμετωπίσει τέρατα όπως τους Mothra, Rodan αλλά και την απόλυτη νέμεσή του, τον τρικέφαλο βασιλιά Ghidorah. Οι μάχες του θα παίξουν θεμελιώδη ρόλο στην ισορροπία του πλανήτη και το μέλλον της ανθρώπινης ύπαρξης.

Σκηνοθεσία: Μάικλ Ντάουερτι

Πρωταγωνιστούν: Βέρα Φαρμίγκα , Κεν Γουατανάμπι , Σάλι Χόκινς, Κάιλ Τσάντλερ, Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Μπράντλεϊ Γουίτφορντ , Τόμας Μίντλντιτς, Τσαρλς Ντανς

Διάρκεια: 131’