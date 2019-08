Αυτή την εβδομάδα στην ταράτσα του Άνεσις

Ένας από τους πιο όμορφους θερινούς κινηματογράφους της πόλης βρίσκεται στους Αμπελόκηπους. Φέτος, ο Μελωδία 99.2 σάς περιμένει στην ταράτσα του Άνεσις.

Συντονιστείτε στον αέρα του Μελωδία για λεπτομέρειες και προσκλήσεις για τις προβολές.

Την εβδομάδα 1 - 7 Αυγούστου, δείτε τις ταινίες "Ο βασιλιάς των λιονταριών" και "Η πτώση της Αμερικάνικης αυτοκρατορίας"

Διεθνές Φεστιβάλ Τορόντο, 2018

Αστείο και συναρπαστικό, New York Times

Καυστική κωμωδία, New Yorker

Σπαρταριστή κωμωδία, Variety

H Πτώση της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας / The Fall of the American Empire



Ώρα προβολής:

Πέμπτη – Κυριακή 20.45

Δευτέρα– Τετάρτη 23.00

Διάρκεια 127’



Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας (Η Επέλαση των Βαρβάρων) Denys Arcand γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί μια ευφυή ταινία με επίκεντρο την κυριαρχία των χρημάτων σε μία κοινωνία, όπου όλες οι άλλες αξίες παραγκωνίζονται. Με όχημα έναν απένταρο διανοούμενο που βρίσκεται μπροστά σε μία αναπάντεχη -και καθόλου αθώα- ευκαιρία να πλουτίσει, ο εξαιρετικός Γαλλοκαναδός δημιουργός ξετυλίγει μία καυστική, δραματική κωμωδία με πολλά μηνύματα, ηθικά διλήμματα, ανατροπές και σπαρταριστές στιγμές.

Σύνοψη

Ο 36χρονος Pierre-Paul Daoust (Αlexandre Landry), ένας διανοούμενος με διδακτορικό στη φιλοσοφία, αναγκάζεται να εργαστεί ως κούριερ για να τα βγάλει πέρα. Μία μέρα, εν ώρα εργασίας, γίνεται αυτόπτης μάρτυρας μίας ένοπλης ληστείας που πάει στραβά: δύο νεκροί και τσάντες γεμάτες εκατομμύρια πεταμένες κάτω. O Pierre-Paul έρχεται αντιμέτωπος με το δίλημμα του να φύγει με άδεια χέρια ή να πάρει τα λεφτά και να φύγει.

THE LION KING / Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ



Ώρα προβολής:

Πέμπτη – Κυριακή 23.00 (με υπότιτλους)

Δευτέρα– Τετάρτη 20.45 (μεταγλωττισμένο)

Διάρκεια 118’

Ο Βασιλιάς των Λιονταριών (1994), το αριστούργημα της Disney, είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών. Απέσπασε Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού για το τραγούδι «Can You Feel the Love Tonight» (Elton John, Tim Rice) και Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής (Hans Zimmer), καθώς και δύο βραβεία Γκράμι , με το επίσημο soundtrack της ταινίας να έχει πάνω από 14 εκατομμύρια πωλήσεις.

Το 1997, η θεατρική εκδοχή της ταινίας έκανε ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ, κερδίζοντας 6 βραβεία Τόνι. 19 χρόνια μετά, παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα , με παραστάσεις σε όλον τον κόσμο.

Η κλασική ταινία της Disney από το 1994, ζωντανεύει ξανά, αυτή τη φορά σε μια CGI και live action εντυπωσιακή κινηματογραφική μίξη. Τα ηνία αυτού του φιλόδοξου και απαιτητικού εγχειρήματος αναλαμβάνει ο εξαιρετικός Jon Favreau, που έχει ήδη κλέψει την παράσταση με το εντυπωσιακό Βιβλίο της Ζούγκλας, το οποίο απέσπασε Όσκαρ Οπτικών Εφέ.

Ο νέος Βασιλιάς των Λιονταριών τιμά το DNA του και μας ταξιδεύει στην αφρικανική σαβάνα με όχημα μία από τις πιο συγκινητικές ιστορίες του σινεμά, προσφέροντας μας ένα καθηλωτικό θέαμα. Μερικά από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σύγχρονου θεάματος και της μουσικής βιομηχανίας δίνουν τις φωνές τους στους αξέχαστους ήρωες, ανάμεσα τους οι Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, James Earl Jones, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard και Seth Rogen.

25 χρόνια μετά, ο Βασιλιάς επιστρέφει μεγαλοπρεπής, μαγεύει με τις ολοζώντανες, σπαρταριστές εικόνες του και συγκινεί μικρούς και μεγάλους.