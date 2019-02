Angelika Dusk στο Faust

ANGELIKA DUSK

H Angelika Dusk επιστρέφει μαζί με την μπάντα της, στην καρδιά της πόλης, στον ατμοσφαιρικό χώρο του Faust, για ένα ανατρεπτικό live την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου!

Ένα απροσδόκητο playlist με ευφάνταστες ενορχηστρώσεις και μουσικές επιλογές που ενώνουν δεξιοτεχνικά τη rock, τα blues, τη γαλλόφωνη ραπ, την ποπ και τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία της Angelika Dusk.

Από το αγαπημένο πλέον Drown out the light - από τον τελευταίο της δίσκο “Beautiful Mess”- στo ντουέτο της Lady Gaga με τον Bradley Cooper Shallow, στο No light no light των Florence + The Machine, στη συγκινητική διασκευή του Creep των Radiohead, στο Wasting My Young Years των London Grammar αλλά και στο Γιατί δεν έρχεσαι του Αλκίνοου Ιωαννίδη, η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Angelika Dusk, πειραματίζεται και διευρύνει τη σχέση της με το ξένο και το ελληνικό ρεπερτόριο, πάντα υπό τους σκοτεινούς, ηλεκτρικούς ήχους των ροκ επιρροών της.

Angelika Dusk live! Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου στο Faust. Με ένταση και φαντασία.

Διεύθυνση: Kαλαμιώτου 11 & Αθηναϊδος 12, Αθήνα 150 60

Ώρα έναρξης: 21:30

Είσοδος θεάματος χωρίς ποτό: 5€ & 7€ με κράτηση σε τραπέζι ή πάσο

Πληροφορίες - Κρατήσεις: FAUST | Τηλ.: 210 3234095 | info@faust.gr | www.faust.gr

Συντελεστές:

Πέτρος Βασιλειάδης | μπάσο

Πάνος Καλκανάς | κιθάρα

Ντένης Παναγιωτίδης | τύμπανα

Κώστας Γιαξόγλου | πλήκτρα

Φωτεινή Κωστοπούλου | φωνητικά

Eνορχηστρώσεις | Δημήτρης Σιάμπος, Βαγγέλης Τούντας

Γιάννης Παξεβάνης, Φώτης Λυμπέρης | ηχοληψία

More info about Angelika Dusk:

Official website: angelikadusk.com