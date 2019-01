Angelika Dusk στον Σταυρό του Νότου

ANGELIKA DUSK

LIVE @ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ CLUB

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

GUEST:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

Τα live gigs της Angelika Dusk συνεχίζονται δυναμικά και το 2019! Αυτή τη φορά η Angelika μαζί με την μπάντα της κάνουν... στάση στο Club του Σταυρού του Νότου την Τρίτη 29 Ιανουαρίου!

Ένα απροσδόκητο playlist με ενορχηστρώσεις που δημιουργούν το ιδανικό background για ένα ανατρεπτικό live, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Μυρτώς Κοντοβά. Μια νύχτα γεμάτη ακόρντα, σόλα και διαδρομές σε μέρη που μόνο η μουσική μπορεί να μας ταξιδέψει.

Από το αγαπημένο πλέον Drown out the light - από τον τελευταίο της δίσκο “Beautiful Mess”- στο No light no light της Florence + The Machine και στους rockabilly ήχους των Devil Doll αλλά και στη Ζαΐρα του Τσιτσάνη, η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Angelika Dusk, πειραματίζεται και διευρύνει τη σχέση της με το ξένο και το ελληνικό ρεπερτόριο, πάντα υπό τους σκοτεινούς, ηλεκτρικούς ήχους των ροκ επιρροών της.

Σε ρόλο guest ο... multitasking Αντώνης Βλάχος που έχει ξεχωρίσει για τις φωνητικές, υποκριτικές και χορευτικές του ικανότητες!

Angelika Dusk live!

Τρίτη 29 Ιανουαρίου στο Club του Σταυρού του Νότου!

Be there!

Είσοδος θεάματος: 8 ευρώ

Ώρα έναρξης: 21.00

Συντελεστές:

Πέτρος Βασιλειάδης, μπάσο

Κώστας Γιαξόγλου, πλήκτρα

Πάνος Καλκανάς, κιθάρα

Φωτεινή Κωστοπούλου, φωνητικά

Ντένης Παναγιωτίδης, τύμπανα

Γιάννης Παξεβάνης, ηχοληψία

Μενέλαος Ορφανός, φωτισμοί

Ενορχηστρώσεις: Δημήτρης Σιάμπος, Βαγγέλης Τούντας

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μυρτώ Κοντοβά

Παραγωγή: SNOWCAGE RECORDS