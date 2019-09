Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros 12

Animasyros 12 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων

18 - 22 Σεπτεμβρίου 2019 | Σύρος

Ταινίες από τη Χιλή και το Περού μέχρι τη μακρινή Ιαπωνία αλλά και από την Ελλάδα, ταινίες που έχουν ήδη βρεθεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ παγκοσμίως και κάνουν την πρεμιέρα τους στη χώρα μας, παίρνουν θέση και διεκδικούν τα βραβεία των τεσσάρων διαγωνιστικών τμημάτων του Animasyros 12!

Στη 12η διοργάνωσή του, το μεγαλύτερο και αγαπημένο Διεθνές Φεστιβάλ Animation, Animasyros (18-22 Σεπτεμβρίου, Σύρος) θέτει στο επίκεντρό του το περιβάλλον και την κοινωνία και παρουσιάζει στα τέσσερα διαγωνιστικά του τμήματα (Διεθνές, Τηλεοπτικές Σειρές & Κατά Παραγγελία ταινίες, Μεγάλου Μήκους - Βραβείο Κοινού, Φοιτητικό Διαγωνιστικό) μερικές από τις καλύτερες ταινίες animation, καταξιωμένων επαγγελματιών αλλά και της νέας γενιάς animator, από όλο τον κόσμο, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ευφάνταστο ταξίδι στην τέχνη της εμψύχωσης.

Διαγωνιστικό Τμήμα Μεγάλου Μήκους

Φέτος, το κοινό καλείται να βραβεύσει την καλύτερη μεγάλου μήκους ταινία animation, επιλέγοντας ανάμεσα σε μερικά διαμάντια της παγκόσμιας animation σκηνής. Δίνοντας έμφαση στις ταινίες για παιδιά αλλά και σε αυτές με έντονο κοινωνικό μήνυμα, οι ταινίες που επιλέχθηκαν καταπιάνονται με θέματα όπως το μεταναστευτικό, τα εγκλήματα πολέμου και η παιδική δουλεία, μέσα από την οπτική του animation.

Στο animated ντοκιμαντέρ «Zero Impunity» των Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies και Denis Lambert, που έχει γίνει παγκόσμιο κίνημα (www.zeroimpunity.org) για τα σεξουαλικά εγκλήματα κατά την περίοδο πολέμων, το κοινό θα βρεθεί αντιμέτωπο με συγκλονιστικές μαρτυρίες θυμάτων καθώς και ακτιβιστών. Ο σκηνοθέτης Stephane Blies, καλεσμένος του φεστιβάλ, θα παρουσιάσει την ταινία και θα μιλήσει για την πορεία της παγκοσμίως, αλλά και για το πώς κατάφεραν να αλλάξουν τη νομοθεσία στην Ουκρανία!

Στην Πολωνο-ισπανική παραγωγή «Another Day of Life» των Raúl de la Fuente και Damian Nenow, η οποία κέρδισε και το βραβείο GOYA για το καλύτερο animation, καταγράφονται τα πραγματικά γεγονότα που θα αλλάξουν για πάντα τη ζωή του δημοσιογράφου Ryszard Kapuscinski, όταν πήγε να καλύψει τον εμφύλιο πόλεμο της Ανγκόλα το 1975.

Στην ιταλική παιδική ταινία «Iqbal, a Tale of a Fearless Child» των Michel Fuzellier και Babak Payami, η οποία βασίζεται και στη δημοφιλή παιδική σειρά βιβλίων που κυκλοφορούν και στην Ελλάδα, παρακολουθούμε τη γενναία ιστορία του Ικμπάλ και πώς πουλήθηκε για 16 δολάρια για καταναγκαστική δουλεία, καθώς και πως θα οδηγήσει τελικά τα υπόλοιπα παιδιά σε μια εξέγερση. Στο «The Tower» του Mats Grorud, παρουσιάζεται η ιστορία της 11χρονης Παλαιστίνιας Βάρντι που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε στρατόπεδο προσφύγων μαζί με την οικογένειά της και η οποία ξεκίνησε να καταγράφει την οικογενειακής τους ιστορία.

Φυσικά, δεν θα λείψουν και καταξιωμένες ταινίες όπως το πρόσφατα βραβευμένο στο φεστιβάλ του Annecy «Away» του Gints Zilbalodis, μια ταινία που δημιουργήθηκε όλη από έναν μόνο άνθρωπο(!), και το «The Girl without Hands» του Sébastien Laudenbach, η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι των αδελφών Γκριμ και διαγωνίστηκε στο φεστιβάλ Καννών, και τελικά το «Memoirs of a Man in Pajamas» του Carlos FerFer, μια animated ρομαντική κομεντί για τους εργένηδες, τα ζευγάρια και τους φίλους, βασισμένο στο ομώνυμο graphic novel.

Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα

Συνολικά 22 ταινίες θα διαγωνιστούν φέτος στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του Animasyros 12, τη ναυαρχίδα του Φεστιβάλ που, όπως κάθε χρόνο, αντικατοπτρίζει και φέτος με τον καλύτερο τρόπο την παγκόσμια animation σκηνή.

Ανάμεσα στις ταινίες που διεκδικούν το βραβείο, βρίσκεται και η ελληνική «Violent Equations» του Αντώνη Ντούσια, εμπνευσμένη από το έργο του ζωγράφου και γλύπτη Κωστή Γεωργίου, που κάνει ήδη τον γύρο στα διεθνή φεστιβάλ. Επιπλέον, ξεχωρίζουν το πολυβραβευμένο «Selfies» του Claudius Gentinetta, μια καταγραφή χιλιάδων καρέ από στυλιζαρισμένα selfies που συνθέτουν την άβυσσο της σύγχρονης ανθρώπινης ύπαρξης, καθώς και η νέα ταινία – διαμαρτυρία «Gun Shop» του καταξιωμένου animator Patrick Smith που παρουσιάζει τα 2.328 όπλα (από τα 393εκ. που υπάρχουν στις ΗΠΑ!) υπό τους ήχους της τζαζ και με μπόλικη δόση πολιτιστικής ειρωνείας.

Ακόμα, το «Sister» της Siqi Song με συμμετοχές σε Annecy και Sundance, ένα δυνατό σχόλιο πάνω στην περίφημη «Πολιτική του ενός παιδιού» που εφάρμοσε η Κίνα από το 1975 έως το 2015 και δημιούργησε μια ολόκληρη γενιά από μοναχοπαίδια, καθώς και το «Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves», η νέα ταινία της Chintis Lundgren που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις παγκοσμίως με την προηγούμενη ταινίας της, Manivald. Επιπλέον, διαγωνίζονται και οι βασισμένες σε αληθινά γεγονότα ταινίες και με συμμετοχές στο φεστιβάλ του Annecy, «Le Mans 1955» του Quentin Baillieux με αναφορά στο πιο καταστροφικό ίσως δυστύχημα σε αγώνες αυτοκινήτων και το «The Elephant’s Song» της Lynn Tomlinson, η αληθινή και τραγική ιστορία της Old Bet, του πρώτου ελέφαντα που σκλαβώθηκε σε τσίρκο στην Αμερική.

Φοιτητικό Διαγωνιστικό Τμήμα

Με ταινίες κωμικές, κοινωνικές, πειραματικές, οικολογικές από τη Γαλλία μέχρι το μακρινό Περού, και με όλων των ειδών τις τεχνοτροπίες, το ανταγωνιστικό Φοιτητικό Διαγωνιστικό Τμήμα του Animasyros 12 ξεδιπλώνει το μέλλον του animation μέσα από τα καλύτερα δείγματα που έχουν να παρουσιάσουν οι ανερχόμενοι animators παγκοσμίως. Ανάμεσα στις 24 ταινίες που επιλέχθηκαν, αξίζει να αναφερθούν η νέα ταινία της Anna Mantzaris, «Good Intentions», ένα μικρό θρίλερ για τους ανθρώπους που δεν είναι πάντα καλοί στο να παίρνουν αποφάσεις, καθώς και ένα νέο πολλά υποσχόμενο ελληνικό ταλέντο o Φωκίωνας Ξένος που με το «Heatwave» έχει γυρίσει όλα τα διεθνή φεστιβάλ κερδίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Ο Φωκίωνας Ξένος θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ και το εργαστήριο για μαθητές γυμνασίου με τίτλο, «Το ταξίδι των μικροπλαστικών», σε συνεργασία με την Aegean Rebreath.

Τηλεοπτικές Σειρές & Κατά Παραγγελία ταινίες

Τηλεοπτικά επεισόδια, βίντεο κλιπ, διαφημιστικά, κοινωνικά μηνύματα κ.ά. αποτελούν τα φετινά «κατά παραγγελία» animation από τα οποία ξεχωρίζουν το «Ariel» της Κλεοπάτρας Κοραή, μια ωδή στα πνεύματα που συνοδεύουν τους χαμένους πρόσφυγες, το «Digitized 2018» των Μάνου Γερογιάννη και Γιάννη Ζουμάκη, καθώς και το «The Ice Cream Man» της Κατερίνας Παντελά, μια ταινία που μας μεταφέρει στις μοναδικές εφήμερες στιγμές αθωότητας των παιδιών.

Ακόμη, θα προβληθεί και η γαλλική σειρά «ATHLETICUS» του Nicolas Deveaux, με τέσσερα κωμικά επεισόδια για αγωνίσματα με πρωταγωνιστές ιπποπόταμους και στρουθοκαμήλους!

Το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, η μεγάλη γιορτή του animation, πιστή στο ετήσιο ραντεβού της, θα πραγματοποιηθεί για 12η συνεχή χρονιά, από τις 18 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου 2019, στο νησί της Σύρου, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί και η Αγορά, προσκαλώντας επαγγελματίες του animation από όλο τον κόσμο.

Το Πρόγραμμα

Με περισσότερες από 200 ταινίες σε τέσσερα σταθερά, διαγωνιστικά τμήματα - Διεθνές & Σπουδαστικό Μικρού Μήκους και Μεγάλου Μήκους, Τηλεοπτικές σειρές & κατά παραγγελία ταινίες -, θεματικά πανοράματα ταινιών εκτός διαγωνισμού (Διεθνές, Σπουδαστικό & Ελληνικό Πανόραμα, Ταινίες για όλη την οικογένεια), το Animasyros 12 φιλοδοξεί για ακόμα μία χρονιά να προσελκύσει το ενδιαφέρον καταξιωμένων δημιουργών ταινιών κινουμένων σχεδίων από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Επιπλέον, για τη 12η διοργάνωσή του το Φεστιβάλ επιλέγει ως τιμώμενες χώρες τη Σουηδία, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα καθώς και το Αζερμπαϊτζάν, όπου την επιμέλεια του εν λόγω αφιερώματος έκανε ο διευθυντής του Φεστιβάλ Animafilm, Rashid Aghamaliyev.

Οι χώροι του Φεστιβάλ

Στο νησί της Σύρου και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του ιστορικού Θεάτρου Απόλλων, του Κινηματογράφου Παλλάς, του Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολης και της Πινακοθήκης Κυκλάδων, στο Ινστιτούτο Κυβέλη, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στην Πλατεία Μιαούλη καθώς και στην Ερμούπολη, στην Άνω Σύρο στην Ποσειδωνία και στον Φοίνικα Σύρου.

Η Αγορά

Το φεστιβάλ συνεχίζει το επιτυχημένο τμήμα της Αγοράς στη Σύρο, ενισχύοντας τη δημιουργία ενός ετήσιου δικτύου επαγγελματιών, τόσο δημιουργών όσο και παραγωγών και διανομέων, για τον κλάδο της εμψύχωσης.

