Η Angelika Dusk επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου

ANGELIKA DUSK

LIVE @ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ CLUB

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

GUEST:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ



Τα live gigs της Angelika Dusk συνεχίζονται δυναμικά! Για άλλη μια φορά, έρχεται, μαζί με την μπάντα της, στις 14 Μαρτίου, στο Club του Σταυρού του Νότου!

Η Angelika Dusk κατακτά τη σκηνή σε ένα ανατρεπτικό live, με μουσικές επιλογές που ενώνουν δεξιοτεχνικά τη rock, τα blues, το ελληνικό ρεπερτόριο, την ποπ και τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία της, βάζοντας πάντα τη δική της πινελιά στις ενορχηστρώσεις και προσκαλώντας μας να περιπλανηθούμε και να αφεθούμε σ’ αυτό που η ίδια ορίζει ως beautiful mess (όμορφο χάος).

Από το αγαπημένο πλέον Drown out the light – το βρίσκουμε στον τελευταίο της δίσκο “Beautiful Mess”- στο No light no light των Florence + The Machine, από τo βραβευμένο με Όσκαρ ντουέτο της Lady Gaga με τον Bradley Cooper Shallow, στη συγκινητική διασκευή του Creep των Radiohead, από το Wasting My Young Years των London Grammar αλλά και το Γιατί δεν έρχεσαι του Αλκίνοου Ιωαννίδη και τα Συρτάρια της Δήμητρας Γαλάνη, η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Angelika Dusk, πειραματίζεται και διευρύνει τη σχέση της με το ξένο και το ελληνικό ρεπερτόριο, πάντα υπό τους σκοτεινούς, ηλεκτρικούς ήχους των ροκ επιρροών της.

Σε ρόλο guest ο... multitasking Αντώνης Βλάχος που έχει ξεχωρίσει για τις φωνητικές και μουσικές του ικανότητες έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά την Angelika σε αγαπημένα ντουέτα!

Angelika Dusk

Live @ Σταυρός του Νότου Club

Πέμπτη 14 Μαρτίου

GUEST: ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

Είσοδος θεάματος: 8 ευρώ

Ώρα έναρξης: 21.00

Συντελεστές:

Πέτρος Βασιλειάδης | μπάσο

Κώστας Γιαξόγλου | πλήκτρα

Πάνος Καλκανάς |κιθάρα

Φωτεινή Κωστοπούλου | φωνητικά

Ντένης Παναγιωτίδης |τύμπανα

Μάριος Παπούλιας | βιολί

Γιάννης Παξεβάνης | ηχοληψία

Φώτης Λυμπέρης | ηχοληψία

Μενέλαος Ορφανός | φωτισμοί

Παραγωγή: SNOWCAGE RECORDS

More info about Angelika Dusk:

Official website: angelikadusk.com

Follow Angelika Dusk:

Instagram / Facebook / Youtube