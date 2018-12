Οι Καινούργιοι του Δεκεμβρίου στο Άλσος!

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

"ΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΜΗΝΑ"

Διαλέγει και παρουσιάζει ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Υποστηρίζει ο Μελωδία 99.2

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΕΜΗ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΟΥΣΚΑ - ΑΝΝΑ ΨΥΧΟΓΙΟΥ

Το Άλσος υποδέχεται για τον μήνα Δεκέμβριο την Κατερίνα Πολέμη, την Κατερίνα Ντούσκα και την Άννα Ψυχογιού που είναι "Οι καινούριοι του μήνα"! Τους καλλιτέχνες αυτής της βραδιάς διαλέγει και παρουσιάζει ο Διονύσης Σαββόπουλος με την υποστήριξη του Μελωδία 99.2

Τρία νέα κορίτσια, που έχουν ξεχωρίσει με την δουλειά τους, με διαφορετική μουσική προσέγγιση η κάθε μία, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα μουσικό πρόγραμμα - έκπληξη!

Οικοδεσπότης, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος θα τις παρουσιάσει και θα συμπράξει μαζί τους επί σκηνής.

Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου, στο Άλσος!

Μουσικοί

Γιώτης Κιουρτσόγλου, μπάσο

Βασίλης Χατζηνικολάου, πλήκτρα/ακορντεόν

Στέφανος Δημητρίου, τύμπανα

Γιώργος Λιμάκης, ηλ. Κιθάρα/μπάσο

Δημήτρης Ρέππας, μπουζούκι/ακ. Κιθάρα.

Συμμετέχει για Νοέμβριο-Δεκέμβριο ο Βαγγέλης Τούντας, βιολί

Ήχος: Γιάννης Τούντας

Φώτα: Περικλής Μαθιέλης

Info

"ΤΟ ΑΛΣΟΣ"

Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ

Ευελπίδων 4, Κυψέλη-Πεδίον του Άρεως

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8227471

Προπώληση:

ticketservices.gr και tickets.public.gr

σε όλα τα καταστήματα PUBLIC

εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου

τηλεφωνικά: 210 8227471

Ώρα έναρξης: 21.00

Εικαστική επιμέλεια χώρου: Μανώλης Παντελιδάκης, Ρωμανός Σαββόπουλος

Εικαστικό αφίσας: Αλέξης Κυριτσόπουλος

Γραφίστας: Αντώνης Γλυκός

Λίγα λόγια για τους Καινούργιους του Δεκεμβρίου

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΕΜΗ



Η Κατερίνα Πολέμη είναι το κορίτσι που ανακαλύπτουμε τα τελευταία χρόνια σε διαφορετικούς μουσικούς ρόλους. Είναι θα μπορούσε να πει κανείς, ότι είναι μια "κατηγορία" από μόνη της, αφού την ανακαλύψαμε ως βραβευμένη συνθέτρια αλλά και καθηλωτική ερμηνεύτρια και μας έχει χαρίσει κινηματογραφικά soundtrack, θεατρική μουσική, δικά της τραγούδια αλλά και αισθησιακές ερμηνείες. Χαρακτηριστική είναι η live εκτέλεση τραγουδιών όπως το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη» που ερμήνευσε στην παράσταση «ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ» του Δ. Σαββόπουλου με τον οποίο έκανε πολλές εμφανίσεις και συνεχίζει την συνεργασία της μαζί του.

Έχει ξεκινήσει το συναρπαστικό μουσικό της ταξίδι πραγματοποιώντας παραστάσεις και πειραματισμούς ανάμεσα σε διαφορετικά είδη και γλώσσες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Βραζιλία, κάτι το οποίο την καθιστά μια ιδιότυπη μουσικό. Η μουσική της και οι στίχοι της, ξεπηδούν από την σύγχρονη κουλτούρα των νέων ανθρώπων που κινούνται σε όλο τον κόσμο είτε φυσικά, είτε διαδικτυακά και γράφει στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα πορτογαλικά εκφράζοντας ένα νέο πολυπολιτισμό και αποδίδοντας τον με τρυφερότητα.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε σε διασκευή της το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου "Μη μιλάς άλλο για αγάπη" ενώ νωρίτερα τον Χειμώνα που μας πέρασε είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι "Ορφέας". Αυτή την εποχή ταυτόχρονα με τις προσωπικές της παραστάσεις ετοιμάζει την μουσική για την παράσταση του Μ.Καραγάτση «Γιούγκερμαν» σε σκηνοθεσία Δ. Τάρλοου.

KATERINA DUSKA

Η Katerine Duska είναι μια τραγουδίστρια/τραγουδοποιός που μένει στην Αθήνα. Γεννημένη και μεγαλωμένη στο γαλλόφωνο Μόντρεαλ του Καναδά με Έλληνες γονείς, ήταν επόμενο οι επιρροές της να είναι πολυπολιτισμικές. Σε νεαρή ηλικία μυήθηκε στους ήχους της Ελληνικής folk μουσικής και τις δουλειές των εθνικών δημιουργών μας όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις και Μίμης Πλέσσας. Καθώς μεγάλωνε, έγινε φανατική ακροάτρια της soul, της pop και της r&b μουσικής, από όπου και πήρε την χαρακτηριστική soulful χροιά στη φωνή της, που είναι το γνώρισμα της μέχρι σήμερα. Ορκίζεται στο όνομα των Beatles και της Nina Simone που είναι οι αξεπέραστα αγαπημένοι της καλλιτέχνες και επίσης περιλαμβάνει τους Billie Holiday, Ella Fitzgerald,Marvin Gaye, Ray Charles, The Cure, Radiohead, Glen Hansard και Erykah Badu, στις μουσικές επιρροές της.

Το 2014 κυκλοφόρησε τα singles One In A Million και WonΆt Leave και τον Σεπτέμβριο του 2015 το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο “EMBODIMENT”, όλο σε στίχους και μουσική της Katerine. Το 2017 κυκλοφόρησε σε 1οιντσο limited edition βινύλιο το EMBODIMENT REVISITS με 3 νέες εκτελέσεις των singles FIRE AWAY, SLOW και SOMEBODY και την διασκευή του “Από Μέσα Πεθαμένος” του Αττίκ, που αποτελεί το πρώτο της δισκογραφημένο κομμάτι με ελληνικό στίχο. Το 2018 συμμετείχε στο multi-artist best of άλμπουμ 18+ του Στάθη Δρογώση με την δική της εκτέλεση στο «Θα Περάσουν Οι Μέρες». Η Κατερίνα Ντούσκα ετοιμάζει το νέο της υλικό που θα κυκλοφορήσει αρχές του 2019.

ΑNNA ΨΥΧΟΓΙΟΥ



Η Άννα Ψυχογιού ποντάρει στη «Ρέντα» της. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη της δισκογραφική δουλειά και κυκλοφορεί από τη Modum Records. Με αυτό τον τρόπο κερδίζει το πρώτο της στοίχημα που δεν ήταν άλλο από το να βρει το καλλιτεχνικό της στίγμα, ήχο και έκφραση. Και το καταφέρνει, μέσα από έξι πρωτότυπα και ολόφρεσκα τραγούδια. Στα τρία από αυτά υπογράφει και τους στίχους. Στίχους επίσης έχει γράψει και η Βάγια Παπαποστόλου αλλά και ο Παύλος Συνοδινός, ο οποίος υπογράφει την μουσική σε όλο το album, όπως και την ενορχήστρωση, παραγωγή και επιμέλεια.

Η «Ρέντα», η «Νεράιδα των πηγών», η «Αμερική», το « Όμορφο κουτί», τα «Όμορφα τα ψεύτικα» και τέλος το «Για τον Θεό», αποτελούν μια συμπαγή ηχητικά, μα ανοιχτή παλέτα από βαλκανικές ρυθμολογίες και δυναμική, σε ονειρική ποπ, ροκ, έως πιο λαϊκούς δρόμους ενός «γαλλικού χασάπικου» και ενός ζεμπέκικου από την Αργεντινή.

Έτσι η Άννα Ψυχογιού πέρα από την φωνητική της γκάμα, έχει την ευκαιρία να δείξει μια πιο παγκόσμια έκφραση θέλοντας να ποντάρει στα πολλά, να μην πάει πάσο και να ανοίξει μια μεγάλη αγκαλιά σε όσα επιφυλάσσει το μέλλον μέσα από τα πολύ δυναμικά live της.