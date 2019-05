Κατερίνα Πολέμη & Δήμητρα Σελεμίδου στο Σταυρός του Νότου Club

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΕΜΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΛΕΜΙΔΟΥ

«Μέσα απ΄τη φωνή βγήκε η μουσική...»*

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ club

Παρασκευή 17 Μαϊου

Δύο από τις πιο ενδιαφέρουσες και χαρισματικές προσωπικότητες της νέας ελληνικής μουσικής, συναντιούνται για μία μοναδική φορά στην αγαπημένη σκηνή του club του Σταυρού του Νότου.

Η Κατερίνα Πολέμη και η Δήμητρα Σελεμίδου, μετά από τον πρώτο κύκλο των κοινών τους παραστάσεων που εντυπωσίασε και αγαπήθηκε από το κοινό, παρουσιάζουν την Παρασκευή 17 Μαΐου, για μία ακόμη και τελευταία βραδιά, την παράσταση - πρόταση με τίτλο «Μέσα απ΄τη φωνή βγήκε η μουσική». Και μας προσκαλούν στο club του Σταυρού του Νότου, σε μία από τις πιο ξεχωριστές και εκλεκτές παραστάσεις της Άνοιξης!

Έχοντας στις αποσκευές της την βραβευμένη μουσική και τα τραγούδια που έχει γράψει για το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και το εκρηκτικό ταμπεραμέντο της που αντλεί από τις βραζιλιάνικες ρίζες της, η Κατερίνα Πολέμη συναντά μία από τις πιο αισθαντικές και μεστές φωνές της νεότερης γενιάς, την Δήμητρα Σελεμίδου, που μετρά ήδη πολλές και σημαντικές κατακτήσεις σε απαιτητικές ερμηνείες κορυφαίων συνθετών αλλά και στις δικές της πρωτότυπες ερμηνείες.

Νεότατες, ταλαντούχες, ουσιαστικές, με ισχυρά διακριτό προσωπικό στίγμα αλλά και προσεκτικές επιλογές για τις οποίες έχουν ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις κοινού και κριτικών, η Κατερίνα και η Δήμητρα θα ενώσουν για μία ακόμη φορά δύο πληθωρικούς μουσικούς κόσμους στη σκηνή του club του Σταυρού του Νότου και θα μοιραστούν μαζί μας τον ενθουσιασμό, την αισθητική και το πάθος τους για το τραγούδι.

Mε επιλογές διαφορετικές από τις αναμενόμενες, με δημιουργική φόρα και εξαιρετικούς μουσικούς στο πλευρό τους, με ανατρεπτικές ενορχηστρώσεις, ρεπερτοριακές εκπλήξεις αλλά και σωστά κατανεμημένες δόσεις συγκίνησης και ανάτασης, η Κατερίνα Πολέμη και η Δήμητρα Σελεμίδου θα καταθέσουν τη δική τους εκδοχή σε τραγούδια των πιο σημαντικών Ελλήνων συνθετών, ενώ δεν θα λείπουν και περάσματα από τραγούδια-διαμάντια του ξένου ρεπερτορίου, σε ένα πρόγραμμα που επιμελείται η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός Όλγα Λασκαράτου.

Στις 17 Μαΐου στο club του Σταυρού του Νότου, η πιο φρέσκια και ενδιαφέρουσα πλευρά της σύγχρονης ελληνικής μουσικής θα στήσει μια υπέροχη ανοιξιάτικη γιορτή, μέσα από τη συνάντηση δύο κοριτσιών που ήρθαν για να υπηρετήσουν με αγάπη και ταλέντο τον μουσικό μας πολιτισμό, αλλά και να τον προχωρήσουν στο μέλλον.

*O τίτλος της παράστασης είναι στίχος του ποιητή Στρατή Πασχάλη από το τραγούδι

«Το βαλς του Ορφέα»

Λίγα λόγια για την Κατερίνα και την Δήμητρα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΕΜΗ

Η Ελληνοβραζιλιάνα μουσικοσυνθέτρια σπούδασε μουσική στο φημισμένο Berklee College of Music των ΗΠΑ. Το 2011 ηχογράφησε το πρώτο της δίσκο “Spread the Music not the Name”. Κάνει συναυλίες ανά τον κόσμο, όπου μεταξύ άλλων έχει τραγουδήσει στο Carnegie Hall, στο Boston Symphony Hall και στο Stravinsky Auditorium στην Ελβετία. Το 2012 έγραψε τη μουσική για την θεατρική παράσταση – μιούζικαλ “Ευρυδίκη”, όπου ηχογράφησε τον δεύτερο ομότιτλο δίσκο της κατακτώντας το 1ο βραβείο μουσικής στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2013 του περιοδικού «Αθηνόραμα». Το 2013 έγραψε το soundtrarack της ταινίας «Μικρά Αγγλία» του Π. Βούλγαρη για το οποίο ήταν υποψήφια για καλύτερη μουσική από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Επίσης έγραψε μουσική για τις παραστάσεις «Τρωικός Πόλεμος», «Blasted», «Θερισμός» στο Εθνικό Θέατρο και «Η Μεγάλη Χίμαιρα» για το Φεστιβάλ Αθηνών, στο οποίο πήρε το 1ο βραβείο μουσικής στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2015 του περιοδικού «Αθηνόραμα». Το 2016-17 πήρε μέρος στην παράσταση «Το Φορτηγό» του Δ. Σαββόπουλου και το καλοκαίρι του 2017 εμφανίστηκε στο Καλλιμάρμαρο στην μεγάλη συναυλία με τίτλο «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΛΕΜΙΔΟΥ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1997. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα πιάνου και θεωρητικών στο Ωδείο της Φλώρινας. Από το 2015 σπουδάζει στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα παρακολουθεί μαθήματα σύγχρονου τραγουδιού στην τάξη της Έλλης Πασπαλά. Συστήθηκε δισκογραφικά με το άλμπουμ "Τρίτη έξοδος" σε μουσική Σπύρου Παρασκευάκου και στίχους Γιάννη Βασιλοπουλου που κυκλοφόρησε το 2017 από τις Εκδόσεις Μικρή Άρκτος. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, όπου τον Σεπτέμβριο του 2017 ερμήνευσε το έργο του Μάνου Χατζιδάκι "Ελλάς η χώρα των ονείρων", συμπράττοντας με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και το Μουσικό Σύνολο «Μάνος Χατζιδάκις» υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού. Το 2018, στο πλαίσιο του κύκλου «Μάνος Χατζιδάκις» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ερμήνευσε το έργο "Μυθολογία" στην Εναλλακτική Σκηνή και αργότερα, μαζί με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, το έργο "Ο Μεγάλος Ερωτικός" στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Συμμετείχε σε συναυλίες του Μάριου Φραγκούλη σε Ελλάδα και Κύπρο, όπως και της Έλλης Πασπαλά με την Underground Youth Orchestra.

INFO

"Μέσα απ'τη φωνή βγήκε η μουσική..."

Ώρα έναρξης: 21.30

Οι πόρτες ανοίγουν: 21.00

Εισιτήρια:

13€ (με μπύρα ή κρασί)

Προπώληση

viva.gr

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Επιμέλεια προγράμματος: Όλγα Λασκαράτου

Μουσικοί:

Κατερίνα Πολέμη: Πιάνο, Kιθάρα, Ενορχηστρώσεις

Δημήτρης Θεοχάρης: Πιάνο

Βαγγέλης Τούντας: Βιολί

Πέτρος Βαρθακούρης: Κοντραμπάσο, Hλεκτρικό μπάσο

Άγγελος Πολυχρόνου: Ντράμς, Κρουστά