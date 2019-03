Ο Γιώργος Περρής για μία και μοναδική εμφάνιση στο θέατρο Ακροπόλ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΡΗΣ

Θέατρο Ακροπόλ

Δευτέρα 8 Απριλίου

Ο Γιώργος Περρής συναντά το κοινό του στην πιο συναρπαστική εποχή, στην καρδιά της άνοιξης, σε δύο μεγάλες συναυλίες στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης

τη Δευτέρα 1η Απριλίου και στο θέατρο Ακροπόλ στην Αθήνα τη Δευτέρα 8 Απριλίου.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης επιστρέφει στους ακροατές του με τη μοναδική του ικανότητα να παντρεύει το ελληνικό με το ξένο τραγούδι με ανοιξιάτικη διάθεση. Με όχημα τα ολοκαίνουργια τραγούδια που έγραψαν γι’αυτόν οι σπουδαίες Ευανθία Ρεμπούτσικα και Λίνα Νικολακοπούλου και τα οποία θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά, θα συνδυάσει το τώρα με το παρελθόν και το μέλλον και όπως πάντα θα χτίσει γέφυρες χωρίς φραγμούς ανάμεσα στο έντεχνο, το ποπ αλλά και το κινηματογραφικό τραγούδι.

Ο Γιώργος Περρής θα παρουσιάσει επίσης το αιχμηρό “How Many Does it Take”, το καινούργιο single από το δεύτερο αγγλόφωνο δίσκο του που θα κυκλοφορήσει διεθνώς τον Μάιο, καθώς και το “Γυναίκα”, την συμμετοχή του στον δίσκο “Πολιορκημένος χρόνος” των Τίτου Πατρίκιου και Ανδρέα Κατσιγιάννη.

Πλάι στα καινούργια τραγούδια, δεν θα λείψουν διαλεχτές διασκευές, από τον Charles Aznavour στη Χαρούλα Αλεξίου και από τον George Michael, στους REM και την Celine Dion.

Από τη συναυλία αυτή δεν θα μπορούσε να λείψει ένα μίνι αφιέρωμα στον πρόσφατα χαμένο Michel Legrand -ένας φόρος τιμής στον αγαπημένο του μέντορα αλλά και στην κοινή τους συναυλία στο Ηρώδειο που δεν έγινε ποτέ λόγω κακοκαιρίας.

Ισχύουν ειδικές τιμές στα ταμεία των θεάτρων για ΑΜΕΑ, ανέργους και φοιτητές (€ 10).

ΠΑΡΑΓΩΓΗ : PEOPLE ENTERTAINMENT GROUP