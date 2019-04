Ο Μελωδία στο 1ο Bio Festival

Bio festival: Το νέο φεστιβάλ για τα βιολογικά προϊόντα & το eco living!

Το Bio festival, που θα πραγματοποιηθεί 11-13 Μαΐου 2019, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, πρόκειται να αποτελέσει το απόλυτο σημείο αναφοράς της κουλτούρας των βιολογικών προϊόντων και του eco living στην χώρα μας. Because the future is organic.

Ο Μελωδία 99.2 θα είναι εκεί το Σάββατο 11 Μαΐου και ώρες 16.00-18.00, με τα αγαπημένα μας τραγούδια!

Σε μία εποχή που παραγωγή βιολογικών προϊόντων αυξάνεται με αλματώδεις ρυθμούς διεθνώς και τα βιολογικά προϊόντα κατακτούν όλο και περισσότερο τους καταναλωτές και κερδίζουν περίοπτη θέση τόσο στα ράφια των σούπερ μάρκετ, mini market, delicatessen καταστημάτων όσο και στα μενού των επιχειρήσεων της καφεστίασης το Bio festival έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να γίνει απόλυτο σημείο αναφοράς της κουλτούρας αυτής στην χώρα μας. Πρόκειται για ένα premium φεστιβάλ στοχευμένο στα βιολογικά προϊόντα, την υγιεινή ζωή, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί 11-13 Μάϊου 2019, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Χιλιάδες επαγγελματίες του κλάδου αλλά και ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό που αναζητάει έναν νέο υγιεινό τρόπο ζωής θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με κορυφαίες εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, μικρότερους παραγωγούς αλλά και καταστήματα λιανικής, τα προϊόντα των οποίων είναι πιστοποιημένα ως βιολογικά, ή βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης πιστοποίησης ή φυσικά προϊόντα καθώς και προϊόντα με βιολογικές Α’ ύλες.

Το σημείο συνάντησης των επαγγελματιών του κλάδου

Παραγωγοί κι έμποροι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των βιολογικών και φυσικών προϊόντων είναι έτοιμοι να δώσουν το παρών και να δείξουν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές και παράλληλα να συναντήσουν από κοντά και να πραγματοποιήσουν ραντεβού με τους επαγγελματίες του κλάδου με σκοπό να διευρύνουν το πελατολόγιο τους και να κλείσουν νέες εμπορικές συμφωνίες και συνεργασίες. Παράλληλα, οι επαγγελματίες επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα έχουν την δυνατότητα να ανακαλύψουν σε έναν χώρο μέσα σε τρεις ημέρες, νέα προϊόντα, πρωτότυπες ιδέες και προτάσεις, όλα τα trends που κυριαρχούν στον κλάδο και να επιλέξουν από τους καλύτερους της αγοράς με στόχο να αναβαθμίσουν την επιχείρηση τους και να βελτιώσουν το προϊόν που παρέχουν στον καταναλωτή είτε στα ράφια είτε στο μενού της επιχείρησης τους.

Οι λάτρεις των βιολογικών δίνουν ραντεβού εδώ!

Οι καταναλωτές από την πλευρά τους θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αλλά και να προμηθευτούν βιολογικά και φυσικά αγαθά. Τόσο οι καταναλωτές που ήδη έχουν εντάξει τα βιολογικά προϊόντα στην ζωή τους και την καθημερινότητά τους και που γνωρίζουν τι ακριβώς ζητούν όσο και αυτοί που επιθυμούν να μυηθούν για πρώτη φορά σε ένα πιο υγιεινό και εναλλακτικό τρόπο ζωής, θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά μία μεγάλη γκάμα προϊόντων, να δοκιμάσουν και να κάνουν τις αγορές τους.

Η Ντίνα Νικολάου ambassador του Bio Festival

Η διακεκριμένη σεφ θα δώσει δυναμικό «παρών» κατά την διάρκεια του φεστιβάλ, με μοναδικές γαστριμαργικές επιδείξεις αλλά και σε άλλους ρόλους-έκπληξη. Η Ντίνα Νικολάου θα κάνει μία ξεχωριστή επίδειξη μέσα την ενότητα του Live Cooking, κατά την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν βιολογικά και φυσικά τρόφιμα για να επιτευχθούν νόστιμα και υγιεινά πιάτα. Επιπλέον θα μοιραστεί τις ιδέες της καθώς και τις σημαντικές γαστρονομικές εμπειρίες της.

Σεμινάρια, special music events

Το Bio Festival θα φιλοξενήσει μια σειρά από ενδιαφέροντα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν από ειδικευμένους και έμπειρους επαγγελματίες του χώρου. Τα κριτήρια επιλογής των βιολογικών προϊόντων, τα οφέλη στην υγεία αλλά και η διαφορά με τα συμβατικά είναι λίγα από τα θέματα που θα αναλυθούν στο Bio school, που είναι παρουσιάσεις που θα απευθύνονται στους καταναλωτές. Ενώ στο Business Lab για τους επαγγελματίες, μία σειρά από σεμινάρια, ομιλίες καθώς και workshops θα πραγματοποιηθούν με στόχο την περαιτέρω επιμόρφωση των επαγγελματιών, γύρω από τις εξελίξεις του κλάδου αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη αγορά.

Live Cooking Shows: Διάσημοι σεφ μαγειρεύουν βιολογικά

Η καταξιωμένη και έμπειρη chef Ντίνα Νικολάου, η οποία είναι και η ambassador του φεστιβάλ, θα είναι παρούσα και τις τρεις ημέρες όπου θα πραγματοποιεί γαστρονομικές επιδείξεις με βιολογικά και φυσικά προϊόντα των εκθετών. Η διάσημη chef θα προτείνει πιάτα και συνταγές που μπορούν οι επαγγελματίες chef που θα επισκεφτούν το φεστιβάλ και θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια αυτά, να «αξιοποιήσουν» στην δική τους κουζίνα αλλά και να πάρουν ιδέες και να δουν προτάσεις για το πως μπορούν να αξιοποιήσουν τα βιολογικά προϊόντα με τρόπο πρωτότυπο. Φυσικά, εκτός από την κυρία Νικολάου και πλήθος άλλων έμπειρων στον τομέα και καταξιωμένων chef θα «συνοδεύσουν» την διάσημη chef σε αυτή την μοναδική γαστριμαργική εμπειρία και θα δώσουν τα φώτα τους τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους καταναλωτές, οι οποίοι θα μπορούν να δουν και αυτοί με την σειρά τους πως μπορούν να εντάξουν στην καθημερινή τους διατροφή τα βιολογικά και φυσικά προϊόντα με τρόπο δημιουργικό.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΙΟΥ 10:00-21:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ 10:00-21:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΙΟΥ 12:00-21:00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site του φεστιβάλ: www.biofestival.gr