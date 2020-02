Παράταση παραστάσεων του Γιάννη Νιάρρου στο Γυάλινο

Παράταση παραστάσεων: Φεβρουάριος 2020

Γιάννης Νιάρρος - Life Before Grammys

Stand up comedy μετά μουσικής

Kάθε Δευτέρα στο Γυάλινο Up Stage

Special guests: Ηλίας Μουλάς (3 & 10 /02)

Μίνως Θεοχάρης ( 17 & 24/02)

Μπορεί ο Γιάννης Νιάρρος να μην κατάφερε να βραβευτεί στα φετινά Grammy, συνεχίζει όμως απτόητος τις παραστάσεις του στο Γυάλινο Up Stage και τον Φεβρουάριο.

Τέσσερις επιπλέον Δευτέρες που θα φιλοξενήσει δύο εξαιρετικούς συναδέλφους του, τον Ηλία Μουλά (3 & 10 Φεβρουαρίου) και τον Μίνωα Θεοχάρη (17 & 24 Φεβρουαρίου)

Μετά από ένα σερί από sold out παραστάσεις, ο βραβευμένος με βραβείο Χορν ηθοποιός Γιάννης Νιάρρος, θα συνεχίσει τις πρωτότυπες stand up εμφανίσεις του μετά μουσικής και τον Φεβρουάριο, κάθε Δευτέρα βράδυ, στο Γυάλινο Up Stage.

Στο Life Before Grammys που έγινε άμεσα talk of the town,

χτίζει και αποδομεί μιαν ανεπανάληπτη περσόνα. Έναν εκκεντρικό, ψωνισμένο, ευαίσθητο και ξεκαρδιστικό μουσικό, στην αναζήτηση της μουσικής του ταυτότητας που ονειρεύεται ότι θα έχει κατάληξη τα Grammy.

Σ’ αυτό το μουσικοθεατρικό one man show που περνά από διάφορα μουσικά στυλ (blues, rock, funk, pop, disco, jazz, hip-hop, trap,ελληνικά) και στα θεατρικά νούμερα που ερμηνεύει, τον συνοδεύουν κάθε Δευτέρα special guests από τον χώρο της μουσικής και του θεάτρου.

O Γιάννης Νιάρρος μετά τις συνεχείς ερμηνευτικές του διακρίσεις στο θέατρο αλλά και στον κινηματογράφο ("Στέλλα Κοιμήσου" - "Ποιός σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα" - "Ορέστεια" - "Νοτιάς" ) αφήνει για λίγο το θεατρικό σανίδι για να αποκαλύψει στο κοινό και την πολυτάλαντη μουσική του διάσταση.



Συντελεστές

Σύλληψη: Γιάννης Νιάρρος - Χαρά-Μάτα Γιαννάτου - Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Νιάρρος

Κείμενα : Βασίλης Μαγουλιώτης

Ενορχηστρώσεις : Xρήστος Μαστρογιαννίδης

Φώτα : Βασίλης Κλωτσοτήρας

Σκηνικά- Ρούχα: Τζίνα Ηλιοπούλου

Recording Studio : Κωνσταντινος Ρήγκος “ Ευφωνία”

Ώρα έναρξης: 21:30

Τιμές

Εισιτήριο εισόδου 8€ (δεν περιλαμβάνεται κατανάλωση)

7 ευρώ με μπύρα ή κρασί στο bar

8 ευρώ ποτό στο bar

8 ευρώ μπύρα ή κρασί σε τραπέζι

10 ευρώ ποτό σε τραπέζι

30 ευρώ φιάλη κρασί | 2 άτομα

60 ευρώ φιάλη ποτού | 4 άτομα

Προπώληση εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται από το δίκτυο viva.gr

ηλεκτρονικά στο www.viva.gr

τηλεφωνικά στο 11876

Φυσικά Σημεία Προπώλησης Εισιτηρίων

Seven Spots | Reload Stores | WIND | Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία | Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | αθηνόραμα.gr | Viva Kiosk Σύνταγμα | Yoleni's

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη

τηλ.: 210 9315 600

www.gialino.gr