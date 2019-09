Ταραντίνο στην ταράτσα του Άνεσις

Ένας από τους πιο όμορφους θερινούς κινηματογράφους της πόλης βρίσκεται στους Αμπελόκηπους. Φέτος, ο Μελωδία 99.2 σάς περιμένει στην ταράτσα του Άνεσις.

ΚΑΠΟΤΕ… ΣΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ

(Once Upon a Time… in Hollywood)

Ο Quentin Tarantino επιστρέφει με την 9η ταινία του, μια μυθική ερωτική επιστολή στον κινηματογράφο και την τηλεόραση του τέλους της δεκαετίας του ’60 και μας βυθίζει στην εκρηκτική ομορφιά του Λος Άντζελες της εποχής. Με πρωταγωνιστικό δίδυμο δύο από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς τους, τον Leonardo DiCaprio και τον Brad Pitt, η ταινία είναι ένας φόρος τιμής στις τελευταίες στιγμές της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, ένα αριστοτεχνικό κολάζ με κινηματογραφικές και τηλεοπτικές αναφορές, όπως μόνο ο συγκεκριμένος -ασύλληπτα διαβασμένος- δημιουργός ξέρει να υπογράφει.

Μία ξεχωριστή εμπειρία που υπνωτίζει, διασκεδάζει και προκαλεί το μυαλό με την καθηλωτική ατμόσφαιρα της, την καλειδοσκοπική της αφήγηση, το ανυποχώρητο πάθος της για τη βιομηχανία του θεάματος και την αυτοσαρκαστική της διάθεση.

Σύνοψη

Στο Λος Άντζελες του1969 τα πάντα είναι ρευστά και όλα αλλάζουν. Ο τηλεοπτικός αστέρας Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) και ο για πολλά χρόνια κασκαντέρ του Cliff Booth (Brad Pitt) κινούνται στη νέα βιομηχανία του θεάματος, την οποία με δυσκολία αναγνωρίζουν πια.

Διάρκεια: 159’

Διαγωνιστικό Τμήμα, Φεστιβάλ Καννών 2019

Διασκεδαστικές ερμηνείες που στάζουν αυτοσαρκασμό και απολαυστική χημεία… Μία φετιχιστική γιορτή του τέλους της δεκαετίας του ’60… Μία αφοπλιστική και χαρακτηριστικά ανατρεπτική ερωτική επιστολή στην πηγή έμπνευσης της.

The Hollywood Reporter

Μεθυστικό, καλειδοσκοπικό, θεαματικά λεπτομερές, νοσταλγικό, επικό παραμύθι. Variety

Αστείο, ρεβιζιονιστικό και αναπάντεχα τρυφερό.

Screen Daily

Ο Ταραντίνο προσφέρει εξωφρενική, αποπροσανατολιστική ψυχαγωγία.

The Guardian